Noor Daniel Andre Tande springt het best van mytische schans in Garmisch-Partenkirchen

1/01/17 - 16u44

De Noor Daniel Andre Tande heeft vandaag de tweede manche van het vierschansentoernooi in het Duitse Garmisch-Partenkirchen op zijn naam geschreven.

Na sprongen van 138 en 142 meter totaliseerde Tande 289,2 punten. Hij haalde zo zijn eerste zege van het seizoen voor de Poolse tweevoudig olympisch kampioen Kamil Stoch (286 punten). De Oostenrijker Stefan Kraft (282,4 punten) mocht als derde mee op het podium.



Kraft had eergsteren de openingsmanche in het Duitse Oberstdorf gewonnen voor Stoch. Die laatste leidt nu in het vierschansentoernooi met 591,2 punten voor Kraft (590,4 punten) en Tande (584,6 punten).



Volgende week volgen nog twee etappes in Oostenrijk: in Innsbruck (woensdag) en Bischofshofen (vrijdag).



De Sloveen Domen Prevc werd vandaag vijfde (278,5 punten) en behoudt zijn leidersplaats in de wereldbekerstand.