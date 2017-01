Na vernedering IN de ring moet op hoopje geveegde Ronda Rousey ook nog deze kleinerende uithaal slikken

Door: Glenn Bogaert

1/01/17 - 09u15

© reuters.

MMA

© photo news.

48 seconden duurde de in de VS en MMA-land fel gemediatiseerde en opgepookte titelkamp bij de bantamgewichten tussen 'Comeback Kid' Ronda Rousey en Amanda Nunes. De 28-jarige Braziliaanse liet geen spaander heel van haar bekende Amerikaanse opponente en dat zal de in de ring flink afgetuigde blondine uit Californië geweten hebben.



De kersverse kampioene, met de geweldige bijnaam 'The Lioness' kon het op Twitter niet laten om haar verslagen opponente nog een beetje belachelijk te maken. Zo postte de stoere Nunes een tweet waarop te zien is hoe ze Rousey als baby voortduwt in een kinderwagen. Na de vernedering in de ring volgt dus nu ook nog een vernedering buiten de ring. Benieuwd of de 29-jarige 'Rowdy' dit zo lollig vindt...