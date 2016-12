Leul Aleme en Jemima Sumgong winnen Sylvestercorrida in Sao Paulo

Door: redactie

31/12/16 - 19u52 Bron: Belga

De Ethiopiër Leul Aleme en de Keniaanse Jemima Sumgong hebben zaterdag de 92e editie van de Sylvestercorrida in het Braziliaanse Sao Paulo gewonnen. Aleme bleef zijn landgenoot Dawit Admasu in de sprint voor. De Keniaan Stephen Kosgei werd op zeven seconden derde.

Olympisch marathonkampioene Sumgong won de wedstrijd in een recordtijd. Ze legde de 15 kilometer af in 48:35. Zo bleef ze haar landgenote Flomena Cheyech Daniel veertig seconden voor. De in Kenia geboren Bahreinse Eunice Chumba finishte als derde op 1:51.



Met de corrida wordt sinds 1925 Sint-Sylvester geëerd. Sylvester I was paus van 314 tot zijn dood op 31 december 335.



Mannen:



1. Leul Aleme (Eth) 44:53

2. Dawit Admasu (Eth) 44:55

3. Stephen Kosgei (Ken) 45:00

4. Giovani dos Santos (Bra) 45:30

5. Willian Kibor (Ken) 45:49



Vrouwen:



1. Jemima Sumgong (Ken) 48:35

2. Flomena Cheyech Daniel (Ken) 49:15

3. Eunice Chumba (Bhr) 50:26

4. Ymer Wude (Eth) 51:40

5. Ester Chesang Kakuri (Eth) 51:45