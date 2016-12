Hoe veelbesproken MMA-comeback van Ronda Rousey in 48 seconden uitdraaide op complete nachtmerrie

Door: Glenn Bogaert

Er was de voorbije dagen en weken heel wat te doen over de terugkeer van Ronda Rousey in het UFC. De 29-jarige Amerikaanse kampioene en tevens een van de bekendste MMA-vechters trad in de ring tegen Amanda Nunes, maar wat een comeback met de nodige grandeur moest worden, draaide uit op een totale vernedering. De blondine uit Californië was in de titelkamp bij de bantamgewichten niet opgewassen tegen haar 28-jarige Braziliaanse opponente.



Einde carrière?

Amper 48 seconden duurde het gevecht en toen was het feestje in de T-Mobile Arena in Las Vegas al over voor 'Rowdy' Rousey. Helemaal verbazen mag de klinkende nederlaag natuurlijk niet na een inactiviteit van maar liefst 13 maanden. In november 2015 ging Ronda Rousey, die u ook kent als actrice in onder andere 'The Expendables 3', in het UFC 193 in Melbourne voor de bijl tegen haar landgenote Holly Holm. De nieuwe afgang doet alvast vragen rijzen over de toekomst van Rousey in het UFC.



Ref grijpt in

Tegen Amanda Nunes had ze niks in de pap te brokken, haar opponente vloog er meteen stevig in met een salvo rake klappen. Haar superieure manier van vechten, gaf Rousey werkelijk geen schijn van kans. Scheidsrechter Herb Dean zag zich dan ook genoodzaakt om een snel einde te maken aan het gevecht toen de volledig murw geslagen Ronda niet meer in staat was om ook nog maar enig weerwerk te bieden.



Money money

"Ze heeft veel voor onze sport gedaan en ze was de kampioene, maar nu ben ik de nummer één", opperde de zegevierende 'Lioness' Nunes. Een aangeslagen Ronda Rousey verliet de kooi in de armen van haar moeder en had geen zin meer om de pers toe te spreken. Een historische avond in MMA-land, dat is het minste wat we kunnen zeggen. Armer zal de verslagen en in de put gesukkelde Amerikaanse er wel niet van geworden zijn want ze krijgt een slordige 2,8 miljoen euro voor haar optreden. Ter vergelijking: winnares Amanda Nunes moet het doen met 'amper' 190.000 euro.