Biljarter Eddy Merckx sluit jaar af met zege op kersttoernooi driebanden

30/12/16 - 22u30 Bron: Belga

Eddy Merckx (UMB-3) heeft vandaag de 40ste editie van het Kersttoernooi driebanden in het Nederlandse Zundert gewonnen. In de finale versloeg de 48-jarige Antwerpenaar de Duitser Martin Horn (UMB-73) in 21 beurten met 40-32.

Merckx plaatste zich voor de finale met 40-33 winst tegen de Nederlander Raimond Burgman (UMB-73). In de andere halve finale moest Roland Forthomme (UMB-20) met 40-36 de duimen leggen voor Horn.



Terugval

Net als in zijn vorige wedstrijden nam Merckx in de finale snel een riante voorprong (21-4), maar zag hij zijn tegenstander nog gevaarlijk dichtbij komen. "Het is niet zo dat ik na een snelle opening mijn concentratie verlies", verklaarde Merckx. "Voor de terugval na zo'n start zijn twee verklaringen: dat ik er 22 maak in twee beurten, wil nog niet zeggen dat ik in vier beurten uit ga spelen. Bovendien zijn mijn tegenstanders natuurlijk ook geen kleine jongens. Die proberen toch nog in de wedstrijd te komen. Het is een heel goed jaar geweest. Mijn derde plaats op de wereldranglijst na Dick Jaspers en Frédéric Caudron is daar het bewijs van. Ik zie het als een bekroning voor mijn regelmaat."



Vierde zege

Op de erelijst volgt Merckx Eddy Leppens (UMB-19) op. Merckx won het toernooi nu vier keer. Ook in 2003, 2007 en 2009 stak hij de titel op zak. Daarnaast was hij zes keer runner-up. Frédéric Caudron (UMB-1) is met twaalf toernooizeges recordhouder in Zundert.