Oostenrijker Stefan Kraft wint vierschansentoernooi in het Duitse Oberstdorf

30/12/16 - 20u00 Bron: Belga

© epa.

De 23-jarige Oostenrijker Stefan Kraft heeft in het Duitse Oberstdorf de eerste etappe in de vierschansentournee gewonnen. Met 308 punten voor sprongen van 139 en 134,5 meter bleef hij de Poolse olympische kampioen Kamil Stoch (305,2) en zijn landgenoot Michael Hayboeck (296,2) voor.

Eind 2014 boekte Kraft in Oberstdorf zijn eerste wereldbekerzege, waarna hij de eindzege in de Vierschansentoernee op zak stak. De Sloveen Peter Prevc, vorig jaar winnaar in Oberstdorf en eindwinnaar van de tournee, werd deze keer met 281,8 punten pas tiende. De Sloveen Domen Prevc, leider in de Wereldbeker, stelde zwaar teleur met een 26e plaats op 50 punten van Kraft en kan de eindzege al vergeten.



De tweede wedstrijd van de Vierschansentournee is traditioneel op nieuwjaarsdag in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Daarna volgen twee toernooien in Oostenrijk: in Innsbruck (woensdag) en Bischofshofen (volgende week vrijdag).