Roger-Yves Bost houdt Jos Verlooy van wereldbekerzege jumping in Mechelen

Door: redactie

30/12/16 - 19u45 Bron: Belga

Jos Verlooy is er vandaag voor eigen publiek net niet in geslaagd de wereldbekerjumping van Mechelen te winnen. Met de 11-jarige hengst Caracas legde de 21-jarige Antwerpenaar een foutloos parcours af, maar de 51-jarige Fransman Roger-Yves Bost was met zijn 10-jarige merrie Sydney Une Prince 85 honderdsten sneller. De Duitser Holger Wulschner werd met Skipper op 1.22 derde.

Zeven combinaties bleven foutloos in een barrage met twaalf. Gudrun Patteet was de tweede Belgische ruiter in die barrage. Daarin strandde zij met Sea Coast Atlantic na acht strafpunten op de elfde plaats. Olivier Philippaerts, met Legend of Love, en Gregory Wathelet, met Coree, moesten in de eerste omloop vier strafpunten noteren, maar eindigden met een vijftiende en een zestiende stek wel nog net in de wereldbekerpunten. Pieter Devos werd met Espoir 20e, Wilm Vermeir met IQ 24e, Jérôme Guery met Papillon 27e, Nicola Philippaerts met Harley 28e, Niels Bruynseels met Cas de Liberté 31e en Karel Cox met Cor 33e.



Op naar Leipzig

Kevin Staut, twaalfde in Mechelen, blijft leider in wereldbekerstand van de West-Europese liga. Na negen van dertien proeven heeft de 36-jarige Fransman 61 punten. De Italiaan Lorenzo De Luca naderde dankzij een tiende plaats tot op één punt. De Ier Denis Lynch is met 45 punten derde. Met 31 punten is Nicola Philippaerts op de twaalfde plaats de beste Belg in de stand. Pieter Devos is met 28 punten 17e, Jos Verlooy met 19 punten 33e, Niels Bruynseels met 18 punten 36e, Gregory Wathelet met 17 punten 37e, Gudrun Patteet met 6 punten 64e, Jérôme Guery met 4 punten 68e en Olivier Philippaerts met 2 punten 71e. De top achttien springt van 27 maart tot 2 april de wereldbekerfinale in Omaha (Nebraska). De volgende manche wordt zondag 22 januari in het Duitse Leipzig gesprongen.