Rugbytoppers gaan - letterlijk - met de billen bloot na verloren uitdaging

Marie Rutsaert

30/12/16 - 15u43 Bron: Canal Plus

video De Ier Ian Madigan en de Australiër Adam Ashley-Cooper zijn in het internationaal rugby tegenstanders, maar bij Bordeaux zijn de twee ploeggenoten. De twee internationals kregen bij hun Franse club naast sportieve uitdagingen ook een feestelijke uitdaging. De ingrediënten daarvan? Twee 'mankini's' en een vat ijskoud water.

Het Franse Canal Plus deelde een video van de twee die toekomen na hun nog steeds onbekende uitdaging. Ze krijgen elk een mankini in kerstthema en de instructies over wat ze ermee moeten doen.



Daarop beginnen de twee zich uit te kleden en toont de Ier Madigan zich de moedigste. Hij doet al zijn kleren uit en blijft enkel achter met een kleine kerstmuts voor de bescherming van zijn edele delen. Ashley-cooper was minder dapper en houdt zijn onderbroek aan. Hij is wel de eerste die de sprong in het ijskoude water waagt. Kijk mee en geniet dames.