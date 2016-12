Marie Rutsaert

31/12/16 - 20u20

In het Amerikaanse Utah heeft Jeremy Jensen besloten dat sneeuw en water zo goed als hetzelfde zijn. zeker als je er een surfboard op los laat. Hij is ondertussen een bedrijfje begonnen dat surfboards maakt speciaal om op poedersneeuw de beste kunstjes boven te halen. Hij ging in oktober bij de eerste sneeuw op pad. De beelden duiken nu pas op. Jeremy trok er vier dagen op uit om dit te filmen en hij nam een gezelschap mee: zijn hondje. Het resultaat daarvan was een fantastische video.