Hoe MMA-ster Ronda Rousey haar fans en de media bij haar weging (opnieuw) voor schut zette

Door: redactie

29/12/16 - 20u20 Bron: Daily Mail

Right on the money for 'Rowdy' @RondaRousey !! 135! #UFC207 pic.twitter.com/c7J6On7aFn

Zaterdagochtend (4u Belgische tijd) maakt ze haar langverwachte comeback. Dan kijkt MMA-ster Ronda Rousey na één jaar afwezigheid de Braziliaanse kampioene Amanda Nunes in de ogen (UFC 207). De 29-jarige Amerikaanse daagde vandaag op voor haar weging, maar blonk andermaal uit in een stilzwijgen voor haar fans en de aanwezige pers.

Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor Ronda Rousey. Nadat ze 1.074 dagen de ongeslagen kampioene van haar gewichtsklasse was (bantamgewicht), ging ze vorig jaar op pijnlijke wijze knock-out tegen Holly Holmes. Nu, ruim 13 maanden later, is de Amerikaanse helemaal terug en probeert ze vrijdag tegen titelverdedigster Amanda Nunes in haar eerste gevecht haar titel terug te veroveren. Zelf blijft 'Rowdy' in de aanloop naar de clash zo veel mogelijk weg van de pers. Rousey laat wellicht liever haar spieren spreken en gaf tot nog toe nauwelijks een interview.



Ook vandaag bij de gebruikelijke weging werden haar fans (en de media) in de kou gelaten. Rousey, die afklokte op 61 kilogram, kon niet snel genoeg de zaal weer verlaten. "Het maakt me niet uit hoeveel geld ik verdien. Het interesseert me niet om een interview te geven én hoe ik eruit zie. Het enige dat me aanbelangt is om de titel vrijdag te winnen, dat is alles", zei de 29-jarige Amerikaanse in een korte videoboodschap tegen TMZ, nog altijd het enige dat Rousey voor het gevecht kwijt wou.