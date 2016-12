Duitsers houden Belgen in bedwang in Grote Prijs Sport Vlaanderen

Door: redactie

Olivier Philippaerts eindigde op een derde plaats. © getty.

De Duitser Holger Wulschner heeft op de Kerstjumping van Mechelen Olivier Philippaerts van een tweede opeenvolgende zege gehouden in de Grote Prijs Sport Vlaanderen. Zijn landgenoot Daniel Deusser, partner van mede-organisator Caroline Wauters, palmde plaats twee in.

De Belgen lieten zich niet onbetuigd in de barrage met elf. Onze eerste landgenoot in de finaleronde, Jos Verlooy, gaf met het 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) het goede voorbeeld met een nulronde in 33.88. Niels Bruynseels zette met de 10-jarige BWP-merrie Gancia de Muze de opwaartse tendens in met een foutloze barrage in 33.12. Belgisch kampioen Pieter Devos bleef met Apart in de buurt met een chrono van 33.23 en vervolgens wilde Olivier Philippaerts met de 14-jarige Zangersheide ruin H&M Challenge van den Begijnakker zijn krachttoer van vorig jaar overdoen maar hij kwam niet verder dan een nulronde in 33.06. Dat was onvoldoende om de Duitsers van de zege te houden. Holger Wulschner finishte immers met BSC Cavity in 32.60 en Daniel Deusser, die uitkomt voor de Belgische Stal Euro Horse uit Wolvertem, was net iets trager met een aankomst in 32.82.



Winnaar Wulschner was in de wolken met de zege met een paard dat hij op zijn zesde goedkoop kocht. "Wij hebben geen geld om dure paarden te kopen" reageerde hij na afloop. "Ik heb Cavity van nul opgeleid en hij is nu ons familiepaard dat nooit zal verkocht worden". Hij had ook enorme lof voor de Mechelse parcoursbouwers Lucien Somers en Eddy Gysemans. "Zij vinden de perfecte balans tussen moeilijkheidsgraad en kansen geven aan ruiters om geld te verdienen. In de drie Grote Prijzen, Memorial Leon Melchior, Grote Prijs KBC en Grote Prijs Sport Vlaanderen zaten telkens twaalf combinaties in de barrage; net het aantal dat in aanmerking kwam voor een geldprijs".



Morgen om 15u30 gaat in Mechelen de Wereldbekerwedstrijd jumping van start.