Kim Huybrechts ondanks knappe remonte niet naar beste acht op WK darts

Stijn Van Hove

29/12/16 - 23u04

© getty.

Kim Huybrechts verlaat met opgeheven hoofd het PDC-wereldkampioenschap darts. Onze landgenoot speelde een voortreffelijk toernooi maar moest in achtste finales - net als twee jaar geleden - zijn meerdere erkennen in 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor.

De Antwerpenaar startte nochtans sterk met een maximale openingsscore en een geniale uitworp, maar Phil 'The Power' Taylor vond al gauw zijn ritme en liep snel uit tot 3-0. 'The Hurricane' vocht zich terug in de wedstrijd en naderde met uitzonderlijke staaltjes darts tot 3-2 maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven in de uiterst spannende beslissende set. Eveneens opmerkelijk en bijzonder sportief. Huybrechts kreeg voor het eerst oprechte felicitaties van de Brit. Het sfeertje tussen beide heren kwam zwaar onder spanning te staan toen Taylor onze landgenoot als absolute aansteller bestempelde omwille van de manier waarop hij sterke worpen vierde. Vanavond - in een vol en uitzinnig Alexandra Palace - werd die vete eindelijk begraven.