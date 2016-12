Meirhaeghe wordt nieuwe bondscoach van de mountainbikers

Door: redactie

29/12/16 - 19u09 Bron: Belga

Filip Meirhaeghe en zijn vrouw Kelly © PN.

Bondscoach Rudy De Bie houdt zich voortaan alleen bezig met veldrijden en wordt vervangen als bondscoach in het mountainbike door Filip Meirhaeghe (45). Sinds 2009 was hij verantwoordelijk voor de junioren, maar zijn pakket breidt dus uit tot de eliterenners en al de jeugdrenners. Dat meldt de Belgische Wielerbond in een persbericht.