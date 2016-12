Elisa Strubbe wint Queens Cup na 5 maanden revalidatie

Door: redactie

29/12/16 - 19u02 Bron: Belga

De 20-jarige Elisa Strubbe heeft voor dé verrassing van de 36ste Kerstjumping van Mechelen gezorgd. Na een revalidatie van 5 maanden ten gevolge van een kaakoperatie won ze de Queens Cup, haar eerste wedstrijd op 1m45.

In de Queens Cup van Mechelen zaten nochtans enkele sterke combinaties: de Amerikaanse Lauren Hough/Ohlala, de Spaanse Pilar Cordon/Armani Des Maraichers, de Zweedse Jonna Ekberg/Freestyler en de winnaressen van de laatste twee edities, de Nederlandse amazones, Anne-Liza Makkinga en Caroline Poels, de echtgenote van de Belgische international Pieter Devos.



Van de 32 deelnemende duo's slaagden er maar vijf in de barrage te halen. De Zweedse Charlotte Mordasini mocht met Miebello als eerste de finaleronde rijden en kwam foutloos binnen na 35,83s. Onmiddellijk daarna verbeterde Elisa Strobbe met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard Gladiator van 't Paradijs de chrono tot 34,33s. Niemand zou nog beter doen. Jonna Ekberg met de 11-jarige BWP-ruin Freestyler en Karline De Brabander met de 11-jarige hengst Fantomas de Muze liepen beiden 4 strafpunten op en Belgisch kampioene bij de Young Riders, Leonie Peeters, kon met de 14-jarige BWP-merrie Catho de nul wel op het scorebord houden maar haar finish in 35,60s was te traag om te kunnen winnen.



Elisa Strubbe kon haar vreugde amper bedwingen. "De Queens Cup is mijn enige wedstrijd op deze Kerstjumping en als je die dan kan winnen, dat is fantastisch. Ik ben vijf maanden out geweest door een operatie aan het kaakbeen na een aanslepende ontsteking erop. Ik ben drie weken geleden met Gladiator in Lier terug begonnen op 1m30 en heb hem via één wedstrijd op 1m35 en één op 1m40 klaar gestoomd voor deze Queens Cup".



Toch verliep de barrage van de winnares niet helemaal zoals gedacht. "Bij de derde hindernis voor de aankomst moest ik Gladiator flink intomen om niet in de fout te gaan. Dat was echt even sleuren aan de teugels. Maar het is goed afgelopen en een flinke opsteker richting 2017, een jaar waarin ik voor de eerste keer full-time met jumping ga bezig zijn".