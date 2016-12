Roeselare naar droomfinale tegen Maaseik

Maxime Petit

28/12/16 - 22u18

Roeselare-speler Hendrik Tuerlinckx, hier op een archiefbeeld. © VDB.

Roeselare heeft zich verzekerd van de bekerfinale tegen Maaseik op zondag 12 februari in het Antwerps Sportpaleis. Het won de terugwedstrijd van Aalst met 3-0 (25-21, 25-21 en 25-22) nadat het eerder ook de heenwedstrijd won met dezelfde cijfers.

Aalst haalde nog alles uit de kast om een stunt te forceren tegen de bekerhouder maar het kon maar sporadisch tegenprikken. Nadat een sterke Hendrik Tuerlinckx de tweede set binnenhaalde voor zijn ploeg, was de huidige bekerhouder zeker van een nieuwe finaleplaats.



In de derde set sloeg de thuiscoach volop aan het wisselen. Maar ook met vier invallers toonden de West-Vlamingen zich sterker dan de tegenstander die ondertussen ook met een veredelde B-ploeg tussen de lijnen stond.



De bekerfinale wordt op 12 februari afgewerkt in het Sportpaleis (14u). De tegenstander van Roeselare wordt Noliko Maaseik dat het haalde van Antwerpen. We krijgen zo een volleybalklassieker voorgeschoteld.