Dressuuramazone Jorinde Verwimp sluit 2016 af met persoonlijk record

28/12/16 - 18u54

Nadat ze gisteren op de 36e Kerstjumping van Mechelen de Grand Prix won, heeft dressuuramazone Jorinde Verwimp vandaag met Tiamo haar persoonlijk record op de kür op muziek met liefst 2.625 procent verbeterd en op 77.900 procent gebracht. Toch moest ze met één tiende van een procent de zege laten aan de Nederlandse combinatie Tommie Visser/Variohippique's Vingino.

Exact één jaar geleden, op dezelfde Kerstjumping van Mechelen, bracht Verwimp met Tiamo haar persoonlijk record op 75.275 procent. Nu kwam ze dus uit op 77.900 en toch was de 22-jarige amazone niet helemaal tevreden. "Na de eerste lijn lette ik niet goed genoeg op en daardoor kon Tiamo een fout maken, die ons uiteindelijk de zege kostte", zei ze. "Jammer, maar globaal ben ik toch heel tevreden over de twee voorbije dagen. Zij geven mij het vertrouwen dat Tiamo nog steeds progressie maakt en wellicht nog twee jaar mee aan de top kan blijven. Tegen dan hoop ik een opvolger te hebben klaargestoomd."



Ook de Nederlandse winnaar Tommie Visser was met een score van 78.000 procent best tevreden. "Mijn paard heeft bijna een jaar moeten revalideren na een blessure aan het been", aldus de Nederlander. "Pas vorige maand vierde hij in Roosendaal zijn wederoptreden. Technisch liep hij vandaag een perfecte proef."



Jeroen Devroe werd met Eres DL vierde. Ze lieten een score van 75.050 procent optekenen.