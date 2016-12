Huybrechts na 4-0 zege bij laatste 16 op WK darts

Door: redactie

Kim Huybrechts (PDC 13) heeft zich na een 4-0 overwinning al bij al vlot geplaatst voor de achtste finale op het PDC wereldkampioenschap darts. In het Londense Alexandra Palace zette hij na een wisselvallige prestatie de Duitser Max Hopp (PDC 38) opzij.

Huybrechts nam de beste start nadat hij in de eerste leg door de darts van de 20-jarige Hopp brak. Ondanks een hoger gemiddelde van de jongeman uit Idstein, was het Huybrechts die de eerste set won. In leg twee zakte het niveau. Beide spelers lieten het afweten, maar toch brak de 31-jarige Antwerpenaar tot twee keer toe door de darts van Hopp. Ook in de derde set was het Huybrechts die het beste wegkwam. Na onder meer twee 180 worpen en een 117 uitworp won hij de derde set met 3-1. Huybrechts, die nu in een zetel zat, wierp in de vierde set weerom twee maximumworpen waarbij hij de set en de wedstrijd afsloot met een 102 uitworp.



In de achtste finales neemt Huybrechts het op tegen de Engelsman Phil Taylor (PDC 4). De ondertussen 56-jarige uit Stoke-on-Trent won in zijn loopbaan zestien wereldtitels en is ongetwijfeld de beste dartsspeler aller tijden. Taylor, die onlangs liet weten dat hij het komende seizoen een selectieve agenda gaat afwerken, behaalde zijn laatste wereldtitel in 2013.



"Het was niet meteen mijn beste wedstrijd", verklaarde Huybrechts na zijn duel met Hopp. "Dat was ook niet nodig. Hopp speelde echt niet zijn beste darts. Blijkbaar was de druk erg groot. Er zaten pakweg 900 Duitsers in het publiek, die met verwachtingen naar Londen waren afgezakt. Voor een 20-jarige is dat niet evident. Ik brak meteen door de darts van Max, wat mij meteen een goed gevoel gaf. Af en toe ebde de concentratie weg, maar op de momenten van de waarheid prikte ik enkele 180 maximumworpen weg en lukte ik enkele stevige uitworpen."



"Morgen staat Phil Taylor op het programma. Dat zal ongetwijfeld een andere wedstrijd worden. De tijd dat hij mij kon beïnvloeden met zijn praatjes is ondertussen voorbij. Ik speel gewoon mijn wedstrijd en we zien wel. In de avondsessie spelen, is ook beter dan in de namiddag. Mijn voorbereiding op de wedstrijd is dan ook helemaal anders."