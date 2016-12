Shiffrin wint tweede reuzenslalom op evenveel dagen

Door: redactie

28/12/16 - 15u22 Bron: Belga

© epa.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft voor de tweede dag op rij een reuzenslalom gewonnen op de Wereldbekermanche in het Oostenrijkse Semmering. De 21-jarige Shiffrin was net als gisteren de snelste en pakte zo haar 25e zege in de Wereldbeker.