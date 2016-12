Perpetual Loyal wint zeilrace Sydney-Hobart in recordtijd

Door: redactie

Het Australische jacht Perpetual Loyal heeft de prestigieuze zeilrace tussen Sydney en Hobart gewonnen in een recordtijd. De vorige besttijd was in handen van Wild Oats XI. De achtvoudige laureaat moest eerder in de race opgeven met mechanische pech.