Olympiër Jorinde Verwimp wint Grote Prijs dressuur

Door: redactie

27/12/16 - 15u12 Bron: Belga

© PN.

Jumping Mechelen Dressuuramazone Jorinde Verwimp, die ons land deze zomer vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Rio, heeft op de 36ste Kerstjumping van Mechelen de 4 sterren Grand Prix gewonnen. De tweede plaats was voor Belgisch kampioen Jeroen Devroe.

De zege leek even ver weg toen de 22-jarige Antwerpse met de 16-jarige ruin Tiamo halverwege de proef in de fout ging en er scores van 4 op 10 achter haar naam kwamen. Maar het duo herpakte zich voortreffelijk en kwam zo uit op een winnend eindtotaal van 72.560 procent.



"Ik ben niet gestart met de ambitie om deze Grand Prix te winnen want Tiamo leek de laatste tijd een beetje "plattekes" en niet meer in staat om nog sterk voor de dag te komen", reageerde Jorinde Verwimp op de persconferentie. "Deze zege komt dus eerder verrassend en schenkt dus des te meer vreugde. Daar komt nog de geruststelling bovenop dat Tiamo weer aan kracht heeft gewonnen en dus klaar is voor een extra jaar. Eerlijk gezegd had ik schrik dat zijn leeftijd van 16 jaar begon door te wegen".



Belgisch kampioen Jeroen Devroe legde in zijn proef met het 12-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Eres DL wel veel meer regelmaat aan de dag, maar moest toch vrede nemen met een eindresultaat van 72.140 procent, goed voor de tweede plaats. "Eres DL was niet in zijn normale doen. Ik denk dat het iets te maken had met een riempje dat we hebben moeten vervangen aan zijn neusstuk. Ik ben dus best tevreden met deze tweede plaats".



Morgen komen zowel Verwimp als Devos nog uit in de afsluitende Kür op muziek.



1. Jorinde Verwimp (Bel/Tiamo) 72.560 procent

2. Jeroen Devroe (Bel/Eres DL) 72.140

3. Tommie Visser (Ned/Variohippique's Vingino) 70.760

4. Patrick Van der Meer (Ned/Zippo) 70.500

5. Theo Hanzon (Ned/Helana van Goorhof) 70.380 ...

7. David Engelen (Bel/Royal Rubinstein) 67.700

9. Dominique Mohimont (Bel/Zephyr) 65.660

10. Jeroen Hannes (Bel/Bellagio) 64.443