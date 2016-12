Jeugddroom komt uit: Florian 'Poef' Van Acker maakt weergaloos punt tegen legende Saive

Joyce Mesdag

27/12/16 - 13u17

video Tafeltennisspeler Florian 'Poef!' Van Acker werd gisteren door zijn ploeg TTC gehuldigd voor zijn glansprestatie op de Paralympics in Río afgelopen zomer. Florian zag meteen ook zijn jeugddroom in vervulling gaan: hij mocht tegen Jean-Michel Saive spelen.

De leden van tafeltennisclub Gullegem beleefden hoogdagen tijdens de Paralympics in Río. Florian Van Acker (19), die al bijna zeven jaar lid is van de club, behaalde er een gouden medaille. Plots werd hij een grote ster in Vlaanderen, en zijn stopwoordje 'poef' versterkte dat alleen maar. En Carlo Agnello, die al een twaalftal jaar aangesloten is bij de club, heeft als coach van Laurens Devos (16) een grote rol gespeeld bij de tweede gouden medaille die behaald werd in het tafeltennis. "Twee zulke mooie prestaties, die wilden we absoluut in de verf zetten", zegt voorzitter Frank Decaluwe. "Toen we hoorden dat we tegen de ploeg van Jean-Michel Saive zouden spelen voor de Beker van België, hebben we besloten die huldiging aan die wedstrijd te linken. Saive is een begrip in de tafeltenniswereld. Het was al tien jaar geleden dat hij nog eens in onze regio moest spelen. En hij is toch wel een voorbeeld voor Florian."



Uit zijn bed gebeld

"Ik heb Florian al een paar keer ontmoet", zegt Saive. "Hij vraagt me wel eens om raad en tips. Na zijn overwinning in Río werd ik door zijn coach uit mijn bed gebeld. Florian wilde mij absoluut vertellen dat hij de gouden medaille had gewonnen." Saive nam Florian die nachtelijke telefoon absoluut niet kwalijk, zo bleek bij hun ontmoeting. "Hij heeft me gefeliciteerd met mijn prestatie in Río", zegt Florian. "En hij vroeg me of ik niet zenuwachtig ben voor straks. Neen, eigenlijk, het valt nog mee. Winnen, dat zit er vandaag normaal toch niet in. Ik hoop gewoon dat ik goed speel."