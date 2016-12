Kjetil Jansrud wint de super-G in Santa Caterina en blijft zo ongeslagen

Door: redactie

27/12/16 - 12u56 Bron: Belga

De Noor Kjetil Jansrud heeft de Wereldbekermanche super-G in het Italiaanse Santa Catarina gewonnen. Jansrud is na Hermann Maier (1997-1998 en 1999-200) nog maar de tweede skiër die er in slaagt de eerste drie Wereldbekermanches super-G van het seizoen winnend af te sluiten.

De 31-jarige Jansrud won eerder al de manches super-G in Val Gardena en Val d'Isère. In Santa Catarina was hij in 1:38.88 iets meer dan een halve seconde sneller dan de Oostenrijker Hannes Reichelt en de Italiaan Dominik Paris. Hevige windstoten hadden een invloed op de wedstrijd. De Italiaan Christof Innerhofer was één van de belangrijkste concurrenten van Jansrud, die niet in optimale omstandigheden zijn race kon afwerken.



De manche in Santa Catarina vervangt de afgelaste wedstrijd in het Canadese Lake Louise eind november. Die race ging niet door door een tekort aan sneeuw.



Jansrud nadert in de tussenstand van de Wereldbeker tot 151 punten van de Oostenrijker Marcel Hirscher, die in Santa Catarina bijna 3,5 seconde moest toegeven op Jansrud.