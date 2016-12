Persoon weet half januari of ze moet stoppen met boksen

Door: redactie

27/12/16 - 09u39

© photo news.

Of Delfine Persoon haar boksloopbaan kan verderzetten, zal ze pas half januari weten. De regerende wereldkampioene sukkelt met een pees in de rechterhand en dit euvel kan enkel chirurgisch verholpen worden. Maar voorlopig lijkt niemand bereid die ingreep ook uit te voeren. Gisteren trok Persoon haar politie-uniform aan om te gaan werken. Ze had wel nog veel last van een ferm gezwollen hand. Ze onderging intussen een nieuwe scan, die wordt straks bestudeerd door een handchirurg. Als die bereid is te opereren, dan kan Persoon haar carrière verderzetten, zo niet heeft ze op kerstdag haar laatste kamp gebokst. Ze behaalde haar 38ste overwinning op 39 duels. Komt er nog een 40ste gevecht?