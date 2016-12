Bronzen judoka Dirk Van Tichelt trotse papa van kerstkindje Arthur

Door: redactie

26/12/16 - 15u05 Bron: Belga

© belga.

Esther Leten, de vriendin van judoka Dirk Van Tichelt, is gisteravond bevallen van hun eerste kindje, Arthur. Dat maakte zijn manager Maxim Vandomme vandaag wereldkundig.

"Het was een vrij zware en lange bevalling, die eerst normaal werd ingezet maar uiteindelijk na meer dan 22 uur met een keizersnede werd afgerond", aldus manager Vandomme. "Maar moeder en kind zijn in perfecte gezondheid en uiteraard is Dirk heel blij met zijn eerste zoontje".



Vroeger dan gepland

Normaal was de bevalling voorzien voor 4 januari maar zolang heeft de kleine Arthur dus niet willen wachten. Hij meet 49 cm en weegt 2,920 kg. "Nog van een andere gewichtsklasse dan mama en papa", gaf de bronzen 'Beer van Brecht' nog mee.