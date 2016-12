Belgian Cat Noémie Mayombo verkast naar het Turkse Mersin

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/12/16 - 14u40 Bron: Belga

© Twitter Noémie Mayombo.

basketbal Noémie Mayombo speelt voor de rest van het seizoen bij het Turkse Mersin, een club die ook nog in de Euroleague uitkomt. Dat heeft de Luikse spelverdeelster van de Belgische nationale ploeg bevestigd.

Noémie Mayombo was het seizoen bij het Poolse CCC Polkowice begonnen, maar kon zich daar nooit doorzetten bij de club die dit seizoen al viermaal van coach wisselde. De 25-jarige Mayombo moest omwille van een enkelblessure nog passen voor de laatste kwalificatieduels van de Cats, die zich voor het eerst in tien jaar tijd opnieuw voor een EK konden plaatsen. Mersin staat momenteel negende in de Turkse competitie, in Turkije vindt Mayombo Ann Wauters (Agu Spor Kayseri) terug.