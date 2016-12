Guidetti stopt als bondscoach Nederlandse volleybalsters

Door: redactie

Giovanni Guidetti stopt als bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. Dat meldt de Nederlandse volleybalbond Nevobo. De 44-jarige Italiaanse trainer werd in september vader van een dochter en wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin in zijn woonplaats Istanboel. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.

Guidetti stond sinds 22 januari 2015 aan het roer bij Oranje. Onder leiding van de Italiaan eindigden de Nederlandse volleybalsters in augustus op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro als vierde. Daarnaast won Oranje zilver op het EK en brons in de World Grand Prix.



De Italiaan, ook coach bij de Turkse topclub Vakifbank Spor Kulübü in Istanboel, had in juli zijn contract bij de Nederlandse bond nog verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De komst van zijn kind veranderde de toekomstplannen van Guidetti, hij wordt binnenkort voorgesteld als bondscoach van het Turkse vrouwenteam.



Op het komende EK, dat van 22 september tot 1 oktober in Georgië en Azerbeidzjan gespeeld wordt, werd Nederland in dezelfde poule als België ondergebracht. De andere tegenstanders van de Yellow Tigers in de loodzware groep D zijn olympisch vicekampioen Servië en Tsjechië.