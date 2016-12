Denver Broncos zullen Super Bowl dit jaar niet winnen

De Denver Broncos, in het wit, zullen hun NFL-titel niet verlengen. © afp.

De Denver Broncos, de winnaars van de laatste Super Bowl, zullen er dit seizoen niet bij zijn in de play-offs van de National Football League (NFL). De Broncos leden een 33-10 nederlaag bij Kansas City en nemen zo voor het eerst sinds 2010 niet deel aan de play-offs.

Voor de titelverdediger, die het na het winnen van de Super Bowl zonder zijn quarterback Payton Manning moet doen, was het zondag al de zevende competitienederlaag.



Ook de Carolina Panthers, de verliezende finalist van de laatste Super Bowl, konden zich niet voor de play-offs plaatsen. Het is al van 2003 geleden dat twee finalisten het daaropvolgende jaar afwezig zijn in de play-offs.



Met nog één weekend te gaan in de reguliere competitie zijn er al een pak tickets voor de play-offs uitgedeeld. In de AFC Conference zijn de zes deelnemers al bekend (New England, Oakland, Houston, Kansas City, Pittsburgh en Miami), in de NFC zijn Dallas, Seattle, de New York Giants en Atlanta al zeker van deelname. Voor de resterende twee tickets zijn er nog vier ploegen in de running.