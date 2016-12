Thomas Coville zeilt rond de wereld in recordtijd

Door: redactie

25/12/16 - 23u40 Bron: Belga

© afp.

Thomas Coville heeft vandaag aan boord van zijn maxitrimaran Sodebo Ultim' om 17u57 ter hoogte van het Franse Ouessant (Bretagne) de aankomstlijn van zijn solorace rond de wereld overschreden in een nieuwe recordtijd: 49 dagen, 3 uur, 7 minuten en 38 seconden. Het vorige wereldrecord (57 dagen, 13 uur, 34 minuten en 6 seconden) stond sinds 2008 op naam van Covilles landgenoot Francis Joyon.

© afp. © afp.

Coville vertrok op 6 november in het Franse Brest, waar hij morgen zal aankomen. Uiteindelijk verbeterde hij het wereldrecord met ruim acht dagen.



"Het is vreemd, plotseling stopt alles. 49 dagen ben je extreem verbonden met je boot, de natuur en ineens is daar de droom na tien jaar werk", reageerde Coville bij de radiozender France Info. "Ik voelde een extreem krachtige emotie die vanuit mijn binnenste opkwam. Dit is een heel intens moment in mijn leven als sportman."



Coville slaagde er bij de vijfde poging in om het wereldrecord te verbeteren, na twee races rond de wereld zonder record (59 dagen, 20 uur, 47 minuten en 43 seconden in 2008/09 en 61 dagen, 5 minuten en 5 seconden in 2011) en twee opgaves (in 2007/2008 en in 2014).