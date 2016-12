Persoon wint 15 seconden voor einde na diskwalificatie tegenstandster

Door: redactie

25/12/16 - 22u53

Wereldkampioene Delfine Persoon heeft op de kerstmeeting in Izegem gewonnen van Everline Odero. De Keniaanse Odero werd 15 seconden voor het eind gediskwalificeerd wegens onsportief gedrag. De kamp tussen Junior Bauwens en de Fransman Bibi Ondoua eindigde onbeslist.

Odero had weinig zin in boksen vandaag. De Keniaanse liep de hele tijd weg van Persoon, liet zich meermaals vallen en deelde zelfs kopstoten uit. Vijftien seconden voor het einde had de ref er genoeg van. Hij stopte de kamp en diskwalificeerde Odero voor onsportief gedrag.



Voor Persoon is het de 39ste zege uit haar carrière. De 31-jarige wereldkampioene moet binnenkort onder het mes voor een blessure aan een pees in haar rechterhand. Die ingreep zal bepalen of we Persoon ooit nog in de ring zullen zien.



