Prettig gestoorde Ieren imiteren MMA-ster, maar niet veel later wacht dé verrassing van hun leven

Door: redactie

24/12/16 - 21u53

Two lads mocking Conor McGregor on the streets of Dublin last night and this happens........ pic.twitter.com/GMyXBcjajG

video

En filmpje met twee Ierse mannen in de hoofdrol gaat momenteel viraal. Het duo is in de Ierse hoofdstad Dublin bezig met een imitatie van MMA-ster Conor McGregor. Enkele omstaanders kijken geanimeerd toe, tot er plots een zwarte auto stopt.



Eén van de mannen heeft dat al snel door en wie ziet hij in de auto zitten? Juist ja, Conor McGregor. 'The Notorious One' kan het spektakel wel smaken en hij trakteert de twee mannen op een 'vuistje'. Bij het wegrijden zwaait hij nog eens naar de camera, terwijl de twee imitators én de omstaanders niet geloven wat er zich net voor hun neus heeft afgespeeld.



McGregor deelde op Instagram ook een foto van tijdens de autorit.Die Ier heeft even een MMA-pauze heeft ingelast om zijn zwangere vriendin bij te staan. Hij gaf wél aan zeker dat hij zeker in vorm wil blijven en dat hij in 2017 sterker dan ooit zal terugkeren.