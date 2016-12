Kangoeroes blijft verbazen en legt Brussels over de knie

Door: redactie

23/12/16 - 23u22 Bron: Belga

© Twitter.

Kangoeroes Willebroek heeft de uitgestelde wedstrijd van de vijfde speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling gewonnen tegen Brussels. In sporthal De Schalk werd het 88-81 (rust: 39-33).

In een belangrijk duel met het oog op de play-offs deed Willebroek een goede zaak. In een spannende wedstrijd bleken de mannen van Daniel Goethals het meest koelbloedig in de slotfase. Het laatste kwart ging met 28-21 naar Willebroek. Onder meer dankzij Wesley Channels (16 punten), Dennis Donkor (15 ptn) en Terrance Henry (15 ptn) boekte Willebroek zijn zesde zege van het seizoen. Bij de Brusselaars volstonden de 22 punten van Jeremy Simmons niet.



Brussels gaat zo voor de derde keer op rij onderuit en ziet Willebroek naast zich op de vijfde plaats verschijnen, een stek die verder gedeeld wordt met Bergen. Maandag staat de 13e speeldag op het programma. Brussels gaat op bezoek bij Bergen, Willebroek ontvangt Leuven.