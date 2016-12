Kim Vanreusel slalomt naar derde plaats in Les Arcs

Door: redactie

23/12/16 - 19u25 Bron: Belga

© Twitter.

Kim Vanreusel is op een internationale slalom, georganiseerd door de Belgische Skifederatie in het Franse Les Arcs, op de derde plaats geëindigd. De bijna 19-jarige Belgische kampioene legde het parkoers af in 1:37.05 en moest enkel de Fransen Kenza Lacheb (1:36.71) en Karen Smadja Clément (1:36.75) voor zich dulden. Marjolein Decroix gaf op tijdens de eerste run, Mathilde Nelles kwam niet aan de start.

Bij de mannen ging de zege naar de Fransman Leo Anguenot (1:31.55). Zijn landgenoten Theo Leleu (1:31.68) en Robin Jordanis (1:31.81) vervolledigden het podium. Leonardo Tinland (1:36.03) was op de elfde plaats de beste Belg. Basile Lefevre en Leo Lamon maakten de tweede run niet af. Elliot Grandjean werd gediskwalificeerd, Tim Devillet gooide in de eerste run de handdoek.



Gisteren pakte Mathilde Nelles (1:39.25) de derde plaats op de slalom in het skioord in de Savoie. Ook zij moest de duimen leggen voor twee Fransen. Sixtine Piccard (1:37.80) en Axelle Michelland (1:39.18) realiseerden betere chrono's. Marjolein Decroix (1:39.74) was vijfde, Kim Vanreusel gaf op tijdens de eerste run. Bij de mannen ging de zege naar de Fransman Alexandre Coltier (1:30.10), die zijn landgenoten Enzo Longuepee (1:30.16) en Steven Amiez (1:30.47) achter zich hield. Leo Lamon (1:34.97) en Leonardo Tinland (1:35.74) eindigden op de tiende en elfde plaats. Elliot Grandjean stapte uit de koers in de tweede run, Tim Devillet en Basile Lefevre gaven op in de eerste run.