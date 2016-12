Koeweit vraagt IOC en FIFA om schorsing (van al 14 maanden) tijdelijk op te heffen

Door: redactie

23/12/16 - 15u43 Bron: Belga

© afp.

Het Koeweitse autoriteit voor Sport heeft aan de Wereldvoetbalbond (FIFA) en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gevraagd haar schorsing "tijdelijk" op te heffen, in afwachting van de wijziging van een controversiële wet, waardoor het al 14 maanden geschorst is.

"Koeweit wil haar wetgeving aanpassen aan het olympisch charter", klinkt het in een persbericht. Het hoopt op die manier alsnog deel te nemen aan de kwalificaties voor de Asian Cup voetbal in 2019. De ommezwaai zou door de Koeweitse oppositie zijn ingegeven. Die veroverde vorige maand bijna de helft van de vijftig zetels in het lokale parlement.



Wetgeving toegepast

Koeweit belooft verder het IOC en de FIFA uit te nodigen, zodat ze zelf kunnen vaststellen dat de nieuwe wetgeving door iedereen wordt toegepast.



Te veel invloed

In oktober 2015 werd Koeweit voor de tweede keer sinds 2010 geschorst door de twee grootste sportbonden ter wereld. De straf kwam er telkens omdat de lokale overheid te veel invloed uitoefende op de sport. Er bestaat op dit moment een wet die stipuleert dat de overheid mag tussenkomen in het beleid van de sportorganisaties.