Dubbel olympisch kampioen en idool van Gebreselasie sterft op 72-jarige leeftijd

23/12/16 - 12u45 Bron: Belga

© anp.

De Ethiopiër Miruts Yifter, olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000m op de Olympische Spelen in Moskou in 1980, heeft gisteren op 72-jarige leeftijd het leven gelaten in een ziekenhuis in het Canadese Toronto.