Internationale Schaatsbond ontneemt Rusland wereldbekerfinale schaatsen

22/12/16 - 23u26 Bron: Belga

© epa.

De slotmanche van de Wereldbeker schaatsen in maart zal niet plaatsvinden in het Russische Chelyabinsk. Dat heeft de Internationale Schaatsbond (ISU) beslist naar aanleiding van de dopingschandalen in Rusland die door het McLaren-rapport aan het licht zijn gebracht.

"De focus van de wereldbekerfinale zou niet liggen op de sportprestaties, maar eerder op beschuldigingen en controverses. Dat zou sneu zijn voor het harde werk van de organisatoren, die het evenement met enthousiasme, professionaliteit en toewijding voorbereiden", verklaarde de ISU, die zich voor de beslissing baseerde op een algemeen advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het IOC raadde alle internationale wintersportfederaties aan de voorbereidingen van grote evenementen te "bevriezen" en op zoek te gaan naar alternatieve gaststeden. De ISU heeft nog geen nieuwe locatie gevonden voor de wereldbekerfinale. De slotmanche staat gepland van 10 tot en met 12 maart 2017.



Nog op donderdag liet de Russische Biatlonbond weten dat het de organisatie van twee internationale biatlonevenementen in 2017 afstaat. Rusland was volgend jaar de gastheer voor het WK voor junioren in Ostrov en voor de wereldbekerwedstrijd in Tyumen. "Dit is een belangrijke eerste stap van de Russische bond, die aan de IBU en de mondiale sportwereld laat zien dat ze de huidige situatie heel serieus neemt", zei Anders Besseberg, voorzitter van de Internationale Biatlonfederatie (IBU). Naar aanleiding van het gepubliceerde rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren opende de IBU vorige week een onderzoek naar 31 Russische biatleten.



Eerder deze week besliste de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie (IBSF) om het WK bobslee en skeleton (13-26 februari 2017) niet te laten doorgaan in het Russische Sochi, maar in het Duitse Königssee. Rusland staat al maanden in het middelpunt van een steeds uitdijend dopingschandaal. Twee weken geleden werd in Londen nog het tweede deel van het McLaren-rapport onthuld, waaruit bleek dat meer dan duizend Russische atleten uit een dertigtal sporten tussen 2011 en 2015 gebruik gemaakt hebben van een door de Russische staat georganiseerd programma om positieve dopingtesten te manipuleren.