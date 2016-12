Marchant pas 48ste in slalom Madonna di Campiglio, zege voor Kristoffersen

Door: redactie

Onze landgenoot Armand Marchant heeft in de eerste run van de Wereldbekermanche slalom in het Italiaanse Madonna di Campiglio de 48ste chrono neergezet. De 19-jarige Belg was bijna drie seconden trager dan de Noor Henrik Kristoffersen.

Kristoffersen klokte af na 48 seconden en was zo 23 honderdsten sneller dan zijn Oostenrijkse rivaal Marcel Hirscher. De Zweed Andre Myhrer (48.49) realiseerde de derde tijd. Marchant liet 50.95 optekenen en moet tijdens de tweede run, waarvoor enkel de beste 30 deelnemers zich kwalificeren, van aan de zijlijn toekijken. Marchant werd in Val d'Isère op 11 december de eerste Belg die punten verzamelde op een Wereldbekermanche alpijnse ski. Hij finishte toen op een achttiende plaats.



Kristoffersen pakte finaal ook de zege in Madonna di Campiglio. Over twee runs was hij 34 honderdsten sneller dan de Oostenrijker Marcel Hirscher. Stefano Gross werd op 1.35 derde. Voor Kristoffersen is het de twaalfde WB-zege, de elfde in een slalom. In Madonna di Campiglio was hij ook vorig jaar al de beste.