Halfweg de eerste ronde van MMA-gevecht voltrekt zich dit hoogst bizarre tafereel

Yari Pinnewaert

22/12/16 - 16u00

video

De beelden mogen dan wel een maand oud zijn, toch willen we u de manier waarop deze Michael McDaniel knock-out gaat niet onthouden. Het gevecht vond plaats tijdens het 'Xtreme Fighting Championship' (XFC) in Australië en McDaniel was er bezig aan zijn gevecht bij de middelgewichten tegen James Vake. Halfweg de eerste ronde probeerde Vake er al een eind aan te maken door zijn opponent in een nekklem te houden, maar in de eerste instantie slaagde McDaniel er toch nog in zich uit die hachelijke situatie te redden. In eerste instantie, inderdaad: de man ging terug staan, maar luttele tellen nadien zeeg McDaniel dan tóch neer - de feiten spelen zich af vanaf 3'40" in bovenstaande video, die werd gemaakt door en gedeeld werd op het YouTube-kanaal van XFC TV.



Ook al hebben we nog niet te vaak video's van zulke KO's gezien, toch is er blijkbaar een perfect logische verklaring voor wat er zich heeft afgespeeld in Brisbane. "Het was een ongelukkig tafereel en de dokters stellen dat McDaniel knock-out is gegaan nadat zijn brein te weinig zuurstof kreeg tijdens die nekklem", luidde het in een verklaring van XFC achteraf. "We zijn verheugd te kunnen stellen dat de atleet intussen helemaal hersteld is en binnenkort opnieuw zal kunnen vechten."