Semmering neemt plaats Courchevel in op 27 december voor reuzenslalom voor vrouwen

22/12/16 - 12u25 Bron: Belga

© getty.

Het Oostenrijkse skistation van Semmering zal op 27 december de Wereldbekermanche reuzenslalom voor vrouwen organiseren. Dat kondigde de Oostenrijkse Skifederatie (ÖSV) vandaag aan. De manche zou oorspronkelijk dinsdag doorgaan in het Franse Courchevel, maar dat kon niet omwille van een te sterke wind. Slechts 19 skiesters konden er vertrekken.

De manche in Semmering komt er een dag voor de reuzenslalom (28 december) en slalom (29 december) eveneens in Semmering, in de buurt van hoofdstad Wenen.



Eind 2014 moest ook in Semmering al eens een Wereldbekermanche worden uitgesteld, dit als gevolg van een gebrek aan sneeuw. De wedstrijd vond toen plaats in Kühtai, ook in Oostenrijk.