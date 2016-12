Castors Braine ontslaat coach Mestdagh, maar legt meteen vervanger vast

Door: redactie

De Belgische landskampioen in het vrouwenbasketbal, Castors Braine, heeft vandaag haar coach Philip Mestdagh, eveneens de coach van de Belgian Cats, ontslagen. De uitschakeling vorige week in de Eurocup, ondanks een 68-69 overwinning bij het Duitse Keltern, bleek de druppel te veel voor Mestdagh. Hij wordt opgevolgd door Ainars Zvirgzdins, een Let.

Braine beoogde minstens een kwartfinale Europees, maar kon in zes groepswedstrijden maar twee keer winnen. Mestdagh was sinds december 2015 aan de slag bij Castors Braine en werd vorig seizoen landskampioen en verliezend bekerfinalist.



"Na een seizoensbegin met tal van blessures, waren we er erg op gebrand om door te gaan in de Eurocup", verklaarde Castors Braine op haar website. "We zijn aan het einde gekomen van een cyclus en willen opnieuw beginnen, met als doel: opnieuw jagen op nationale titels. Dit vereiste een trainerswissel."



"We willen Philip Mestdagh uitdrukkelijk bedanken voor alles wat hij voor de club heeft gedaan", vervolgde de Waals-Brabantse club. "Philip wil hierover geen verduidelijking geven en we hopen dat dat gerespecteerd wordt. De opvolger van Philip zal de komende uren bekendgemaakt worden."



Naast coach van Castors Braine is Mestdagh ook nog bondscoach van de Belgian Cats, het Belgisch nationaal vrouwenbasketbalteam. Met de Belgian Cats kon Mestdagh zich voor het eerst in tien jaar kwalificeren voor het EK.

