Antwerp verslaat Gravelines met 85-74 in FIBA Europe Cup

Door: redactie

22/12/16 - 07u21 Bron: Belga

© belga.

Op de tweede speeldag in de tweede ronde van de FIBA Europe Cup heeft Antwerp woensdag met 85-74 gewonnen van het Franse Gravelines. Bij de rust stond Antwerp 49-41 voor.

De Giants waren nochtans heel slecht begonnen, met een 18-26 in het eerste kwart, maar maakten dat met een 31-15 in het tweede helemaal goed en liepen na de rust (16-12 en 20-21) nog lichtje uit. Gavin Ware had met 21 punten en 7 rebounds het grootste aandeel in de zege.



In de andere wedstrijd van groep L ging het Turkse Demir Insaat met 75-101 winnen bij het Slovaakse Prievidza. Na één zege en één nederlaag deelt Antwerp de tweede plaats met Prievidza, woensdag 4 januari de volgende tegenstander. De zes groepswinnaars en de beste twee nummers twee plaatsen zich voor de achtste finales. .