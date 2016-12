Maaseik slikt 0-3 nederlaag tegen Poolse topper Kedzierzyn

Door: redactie

22/12/16

CL volleybal Op de tweede speeldag in de Champions League volleybal voor mannenteams heeft Maaseik een 0-3 nederlaag moeten slikken tegen het Poolse Kedzierzyn-Kozle. De setstanden waren 23-25, 22-25 en 21-25.

In de andere wedstrijd van groep A ging Dinamo Moskou met 1-3 winnen bij BB Istanboel. De Turkse club, die net als Maaseik nog geen punt kon pakken, is op 18 januari de volgende tegenstander voor de Limburgers. De top twee en de beste drie derdes gaan door naar de play-offs. Eén van hen plaatst zich als organiserende club rechtstreeks voor de Final Four. #CLVolleyM : #NOLIKO_Maaseik - @ZAKSA_official : Set 3 : 6/8 pic.twitter.com/Txg7Du7wjh — NOLIKO Maaseik (@NOLIKO_Maaseik) Wed Dec 21 00:00:00 MET 2016

Antwerp door in CEV Cup

Antwerp heeft zich dan weer voor de zestiende finales van de CEV Cup volleybal voor mannenteams geplaatst. Het leed wel een 3-1 nederlaag (25-19, 25-19, 19-25, 25-19) bij het Kroatische Kastela, maar had twee weken terug de heenwedstrijd met 3-1 gewonnen en trok in een golden set met 7-15 aan het langste eind. In de zestiende finales is het Servische Rode Ster Belgrado de tegenstander. Antwerp speelt in de eerste week van januari eerst thuis. De terugwedstrijd vindt 18 januari in Servië plaats.