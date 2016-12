Ronny Huybrechts maatje te klein voor nummer zes van de wereld op PDC WK darts

Door: redactie

Ronny Huybrechts (PDC-44) is er in het Londense Alexandra Palace niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het PDC wereldkampioenschap darts. De 51-jarige Antwerpenaar moest met 3-0 (3-1, 3-1, 3-2) zijn meerdere erkennen in de Engelsman James Wade (PDC-6).