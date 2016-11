Luca Brecel morgen in zestiende finales van UK Championship tegen Yu Delu

Door: redactie

Luca Brecel (WS-31) neemt het morgen in het Engelse York in de zestiende finales van het UK Championship tegen de Chinees Yu Delu (WS-62) op. Die verraste gisteren in de tweede ronde met een 6-4 zege tegen de Engelsman Stuart Bingham, nummer twee van de wereld en de wereldkampioen van 2015.