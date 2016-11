Golfers Pieters en Colsaerts sluiten seizoen af met dertiende plaats in Melbourne

Bewerkt door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 10u52 Bron: Belga

© afp.

Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters zijn op de dertiende plaats geëindigd op de World Cup of Golf (7.545.750 euro) op de Kingston Heath-golfbaan in het Australische Melbourne.

De Belgen, die voor de aanvang van de ultieme ronde op een gedeelde elfde plaats stonden, hadden voor hun laatste achttien holes in de four-ball discipline 67 slagen nodig, vijf onder par. Zo putte het duo Colsaerts-Pieters nog zes birdies weg, waartegen ze op de laatste hole nog een bogey moesten incasseren.



Denen triomferen

Met hun totaalscore van 279 slagen, negen onder par, telden ze in de eindstand elf slagen meer dan het Deense duo Søren Kjeldsen en Thørbjorn Olesen, die na een tweede ronde van 60 slagen de leiding namen en deze niet meer zouden afstaan. De Denen tellen in de eindafrekening vier slagen voorsprong op het Franse duo Victor Dubuisson & Romain Langasque, de Chinezen Ashun Wu en Li Haotong en de Amerikanen Rickie Fowler en Jimmy Walker.



Te vermoeid

Voor Colsaerts en Pieters zit het golfseizoen er nu op. Het duo gaf voor de aanvang van de laatste ronde toe dat ze beiden te vermoeid waren om mee te dingen voor de overwinning.