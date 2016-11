Kim Huybrechts op sublieme wijze naar kwartfinales

Door: redactie

26/11/16

Kim Huybrechts. © photo news.

Kim Huybrechts (PDC-13) heeft zich vandaag in het Engelse Minehead op indrukwekkende wijze geplaatst voor de kwartfinales van de Players Championship Finals.

Huybrechts speelde in zijn tweede ronde één van de beste wedstrijden in zijn loopbaan. De 30-jarige Antwerpenaar nam met 6-1 de maat van de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-25). Met een gemiddelde van 109,55 per drie darts, gekruid met uitworpen van 129, 104, 100 en 94, zette hij het hoogste gemiddelde van het toernooi neer.



In zijn achtste finale tegen de Noord-Ier Brendan Dolan (PDC-23) trok Huybrechts de positieve lijn door. Vanaf het derde leg begon Huybrechts, in 2012 verliezend finalist, zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Met uitworpen van 105, 65 en 68 werd het 4-1. Tijdens het verdere verloop van de partij wierp Huybrechts nog vier 180 maximum worpen, waarmee hij de wedstrijd won met afgetekende 10-4 cijfers. In het veertiende leg liet hij nog een 170 maximum uitworp bewonderen. Huybrechts haalde een gemiddelde van 100,72 en was bij 47,62 procent van zijn uitworpen succesvol.



In de kwartfinales neemt Huybrechts het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Schot Peter Wright (PDC-3) en de Nederlander Ron Meulenkamp (PDC-83). Die laatste stuntte door de Schotse wereldkampioen Gary Anderson (PDC-2) met 6-5 uit te schakelen.



Voor Dimitri Van den Bergh (PDC 55) eindigde het toernooi in de tweede ronde. De 22-jarige Antwerpenaar haalde nooit zijn niveau uit de eerste ronde en deed niet beter dan een gemiddelde van 85,68. De Nederlander Christian Kist (PDC-41) had het zo niet zo moeilijk om een 6-2 overwinning te boeken.