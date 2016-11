Gouden Spike Thiam: "Ik besef dat de druk volgend jaar groter zal zijn"

Door: redactie

Nafissatou Thiam heeft in Sint-Truiden de Gouden Spike voor beste Belgische atlete van het voorbije jaar ontvangen. "Ik besef wel dat de druk volgend jaar groter zal zijn, maar ik heb me voorgenomen om me niet te laten afleiden", zo verklaarde Thiam, die voor het vierde opeenvolgende jaar de award kreeg.

De 22-jarige Thiam behaalde dit jaar met een nieuw Belgisch record (6.810 punten) olympisch goud op de zevenkamp tijdens de Spelen in Rio de Janeiro. "Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat ik die gouden medaille behaald heb", liet Thiam in Sint-Truiden optekenen. "Ik had nooit gedacht dat ik zo'n prestatie kon neerzetten. Ik had me trouwens geen druk opgelegd. Maar naarmate de wedstrijd vorderde en de goeie uitslagen concreter werden, raakte ik me er steeds meer bewust van dat er iets fantastisch kon gebeuren."



"Na de euforie in Rio heb ik de knop onmiddellijk omgedraaid", vervolgde ze. "Ik heb de training intussen hervat. Ik besef wel dat de druk volgend jaar groter zal zijn, maar ik heb me voorgenomen om me niet te laten afleiden. Ook niet door de vele uitnodigingen die ik krijg, maar ik geniet intussen wel van de vieringen die mij te beurt vallen."



Wegens een stage in het buitenland kon meerkamper Thomas Van der Plaetsen, de laureaat bij de mannen, zijn Gouden Spike niet zelf afhalen. "Een mooie bekroning van een mooi seizoen! Na 2014, mijn tweede gouden spike", verklaarde VdP op Twitter. Helena, zus van de regerende Europese kampioen in de tienkamp, nam de trofee in ontvangst. Michael, de broer van Thomas, kreeg van de Europese Atletiekfederatie een European Athletics Coaching Award.

