Française Tessa Worley knoopt in Killington aan met zege

Door: redactie

26/11/16 - 21u12 Bron: Belga

© photo news.

De 27-jarige Française Tessa Worley heeft haar eerste wereldbekerzege in drie jaar tijd mogen vieren. In het Amerikaanse Killington (Vermont) won ze de tweede reuzenslalom van het seizoen. Ze bleef de Noorse Nina Loeseth en de Italiaanse Sofia Goggia voor. De Zwitserse Lara Gut, wereldbekerhoudster en vorige maand winnares van de reuzenslalom in Sölden, ging in de eerste run in de fout en haalde de finish niet.

Voor Worley is het de negende wereldbekerzege, maar de eerste sinds december 2013. Sindsdien behaalde ze ook geen podiumplaats meer. Al haar wereldbekerzeges behaalde ze in de reuzenslalom, specialiteit waarin ze zich in 2013 ook tot wereldkampioene kroonde. Enkele dagen na haar laatste zege van 2013 liep ze een zware knieblessure op, waardoor ze de Winterspelen in Sochi miste. "Elke zege is speciaal, maar als je er zo lang op moet wachten, is het nog fijner", reageerde Worley. "Het voelt echt fantastisch om je weer honderd procent te kunnen geven in een race. Dat heb ik de jongste jaren erg gemist."



De 21-jarige Amerikaanse Mikaela Shiffrin werd vijfde in Killington en behoudt de leiding in de Wereldbeker ski. Na drie proeven, twee reuzenslaloms en een slalom, heeft ze 85 punten voor op Worley. Loeseth is op 110 punten derde. In de Wereldbeker reuzenslalom heeft Worley nu de leiding in handen. Zondag wordt er nog een slalom afgewerkt in Killington. Daarin start olympisch kampioene Shiffrin als topfavoriete.