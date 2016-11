Luca Brecel buigt 3-5 achterstand nog om in 6-5 winst voor plaats in zestiende finales

Door: redactie

UK Championship Luca Brecel (WS-31) heeft zich in het Engelse York voor de zestiende finales van het UK Championship geplaatst. In de tweede ronde versloeg de 21-jarige Limburger Sam Craigie (WS-94) met het kleinste verschil: 6-5. Hij maakte daarbij een 3-5 achterstand goed.

Brecel startte bijzonder sterk met twee breaks van 102 in de eerste drie frames. Met series van 83 en 71 hield de 22-jarige Craigie gelijke tred. Na de pauze toonde de jonge Engelsman, die in de eerste ronde kersvers Nothern Ireland Open-kampioen Mark King (WS-22) uitschakelde, het betere snooker. Hij won frame vijf en zes en potte in frame acht een 79 break weg en kwam daarmee op één spelletje van de zege. Brecel gaf zich niet gewonnen en stelde met breaks van 62 en 59 gelijk. In de beslissende frame nam Brecel een 32-0 voorsprong en profiteerde hij daarna optimaal van een fout van Craigie.



In de zestiende finales staat Brecel tegenover de winnaar van de partij tussen Stuart Bingham, nummer twee van de wereld en voormalig wereldkampioen, en de Chinees Yu Delu (WS-62).



Tweede ronde:



Luca Brecel (Bel/31) - Sam Craigie (Eng/94) 6-5



107(102)-9, 4-83(83), 103(102)-0, 11-71(71), 32-63, 30-57, 77-36, 0-100(79), 76(62)-25, 63(59)-12, 78-0