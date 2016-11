Wendy Jans vlot naar kwartfinales

Door: redactie

26/11/16 - 19u16 Bron: Belga

© epa.

Titelverdedigster Wendy Jans heeft zich zaterdag in de Qatarese hoofdstad Doha vlot voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. Ze versloeg de Letlandse Tatjana Vasiljeva met 4-1. Tegen de Europese kampioene van 2012 gaf de 33-jarige Limburgse alleen het eerste frame uit handen.

Om een plaats bij de laatste vier neemt Jans het op tegen de winnares van de partij tussen de Russische Irina Gorbataya en de Hongkongse Ng On Yee. De 26-jarige Ng kwam als eerste reekshoofd uit de groepsfase. Ze is de IBSF wereldkampioene van 2009 en 2010 en de WLBSA-kampioene van 2015. Dit jaar werd ze vicewereldkampioene bij de WLBSA. Ng en Gorbataya spelen hun achtste finale zondagochtend. Jans jaagt een zesde wereldtitel na. Ze won het WK in 2006, 2012, 2013, 2014 en 2015. Dit jaar kroonde ze zich al voor de tiende keer tot Europees kampioene en voor de veertiende keer tot Belgisch kampioene.



Voor Cathy Dehaene zit het toernooi erop. De 51-jarige Brugse verloor haar wedstrijd voor een plaats bij de laatste zestien met 3-1 van de Singaporese Charlene Chai.



Bij de masters plaatsten de drie Belgische deelnemers zich voor de zestiende finales. Johny Moermans zette thuisspeler Mohammed Al-Binali met 3-0 opzij en Alain Vandersteen won met 3-0 van de Mauritiaan Moosa Saleem. Johan Van Herk maakte tegen de Pakistaan Muhammad Azhar een 0-2 achterstand goed voor een 3-2 zege. Moermans treft in zijn zestiende finale het Nederlandse eerste reekshoofd Joris Maas, Vandersteen staat tegenover de Qatarees A. Mohsin Al Abdulrahman, Van Herk tegenover de Engelsman Aidan Owens.



Vrouwen:



1/16 finales:



Charlene Chai (Sin) - Cathy Dehaene (Bel) 3-1



57-64, 57-9, 76-54, 58-13



1/8 finales:



Wendy Jans (Bel) - Tatjana Vasiljeva (Let) 4-1



47-58, 66-32, 59-24, 59-15, 64-11



Masters:



1/32 finales:



Johny Moermans (Bel) - Mohammed Al-Binali (Qat) 3-0



81-19, 63(60)-8, 63-31



Alain Vandersteen (Bel) - Moosa Saleem (Mau) 3-0



65-40, 51-21, 73-25



Mario Van Herk (Bel) - Muhammad Azhar (Pak) 3-2



32-56, 58-59, 53-38, 50-31, 63-51 .