Gouden Spike voor Thiam en Van der Plaetsen

Door: redactie

26/11/16 - 18u52 Bron: Belga

© photo news.

Meerkampers Thomas Van der Plaetsen en Nafissatou Thiam hebben in Stayen, het stadion van Sint-Truiden, de Gouden Spike ontvangen als beste Belgische atleten van 2016. Van der Plaetsen verschijnt, na 2014, voor de tweede keer op de erelijst. Thiam krijgt de trofee voor het vierde opeenvolgende jaar.

© belga. © belga. © photo news.

De 22-jarige Thiam won dit jaar olympisch goud op de zevenkamp tijdens de Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Ze haalde vijf persoonlijke records, het wereldrecord in het hoogspringen (op de zevenkamp) en totaliseerde 6.810 punten, een nieuw Belgisch record. Ze werd verder op het EK in Amsterdam vierde in het hoogspringen. Thiam, in 2012 bekroond tot Belofte van het Jaar, werd twee weken geleden ook uitgeroepen tot laureate van de Nationale Trofee voor Sportverdienste 2016. Op een gala van de Europese Atletiekfederatie kreeg ze de award voor 'rijzende ster' van de Europese atletiek. Bij de verkiezing voor de Gouden Spike haalt Thiam het voor (middel)langeafstands- en veldloopster Louise Carton en hordeloopster Anne Zagré.



De 25-jarige Van der Plaetsen kroonde zich op het EK in Amsterdam tot Europees kampioen in de tienkamp. De meerkamper, bij wie eind 2014 teelbalkanker werd vastgesteld, eindigde vervolgens op de Spelen in Rio op de achtste plaats met een persoonlijk record van 8.332 punten. Van der Plaetsen volgt op de erelijst discuswerper Philip Milanov op. In 2009 werd de Oost-Vlaming uitgeroepen tot Belofte van het Jaar. De tweede en derde plaats gaan dit jaar naar Milanov en Kevin Borlée, gespecialiseerd in de 400 meter.



De juryleden riepen verder polsstokspringer Ben Broeders, vierde op het EK in Amsterdam, en middellangeafstandsloopster Renée Eykens, 16e op de 800m in Rio, uit tot de beste beloften van 2016.



De 4x400 meter-ploeg met Jonathan, Kevin en Dylan Borlée, Antoine Gillet, Robin Vanderbemden en Julien Watrin werd verkozen tot Team van het Jaar. De Belgian Tornados behaalden de gouden medaille op het EK in Amsterdam en werden vierde op de Olympische Spelen in een nieuw Belgisch record (2:58.52).